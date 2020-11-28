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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Престон
Уотфорд - Престон: обзор матча 28 ноября 2020
Уотфорд
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
4 : 1
Завершен
Престон
9'
Д. Кина
52'
Т. Дини (П)
58'
Н. Чалоба
74'
Ж. Педро
55'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Престон
82'
Замена
P. Huntington
️️️️
Б. Дэвис
79'
Замена
Д. Стокли
️️️️
Э. Риис
79'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Д. Джонсон
ГОЛ! 4:1!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Кэткарт
74'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Фемения
71'
Замена
С. Перица
️️️️
Т. Дини
71'
65'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Пирсон
ГОЛ! 3:1!
Н. Чалоба
Пас отдал
Т. Дини
58'
55'
ГОЛ! 2:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Б. Пирсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Дини
52'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Грэй
31'
Желтая карточка
Д. Гарнер
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кина
Пас отдал
И. Сарр
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
30
Jack Baxter
ЦФ
34
Lewis Coulton
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Фостер
2
Нгакия
27
Кабаселе
20
Кэткарт
17
Фемения
15
Чалоба
37
Гарнер
8
Кина
7
Сарр
14
Дини
45
Грэй
4-3-3
1
Радд
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Стори
4
Пирсон
14
Джонсон
44
Поттс
29
Баркуйзен
7
Синклейр
24
Магуайр
17
Риис
14
Дини
18
Перица
18
Перица
14
Дини
45
Грэй
9
Педро
9
Педро
45
Грэй
17
Фемения
16
Уилмот
16
Уилмот
17
Фемения
14
Джонсон
8
Бейлисс
8
Бейлисс
14
Джонсон
6
Дэвис
20
20
6
Дэвис
4
Пирсон
4
Ледсон
4
Ледсон
4
Пирсон
17
Риис
9
Стокли
9
Стокли
17
Риис
Остались в запасе
Уотфорд
Престон
26
Даниэль Бахман
ВР
0
K. Crichlow
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
30
Jack Baxter
ЦФ
34
Lewis Coulton
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
0
K. Crichlow
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
30
Jack Baxter
ЦФ
34
Lewis Coulton
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уотфорд - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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