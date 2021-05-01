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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уотфорд
Брентфорд - Уотфорд: обзор матча 01 мая 2021
Брентфорд
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
46'
М. Форсс
60'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уотфорд
89'
Желтая карточка
С. Перица
85'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
У. Хьюз
85'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Грэй
85'
Замена
M. Pochettino
️️️️
Д. Гослинг
Замена
Ч. Гуд
️️️️
М. Бидструп
81'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
80'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Форсс
74'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
А. Тони
74'
Желтая карточка
С. Каньос
69'
Желтая карточка
М. Бидструп
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Тони
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Форсс
Пас отдал
С. Каньос
46'
31'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Клеверли
24'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Ж. Унгбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
3-3-2-2
1
Райя
22
Серенсен
18
Янссон
2
Расмуссен
2
Бидструп
8
Йенсен
23
Нергор
24
Фосу
7
Каньос
17
Тони
88
Форсс
4-4-1-1
26
Бахман
22
Сьерральта
27
Кабаселе
20
Кэткарт
25
Масина
32
Гослинг
19
Хьюз
8
Клеверли
12
Сема
15
Унгбо
45
Грэй
2
Бидструп
5
Гуд
5
Гуд
2
Бидструп
17
Тони
19
Мбемо
19
Мбемо
17
Тони
88
Форсс
7
Годдос
7
Годдос
88
Форсс
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
8
Клеверли
90
Саксесс
90
Саксесс
8
Клеверли
15
Унгбо
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
15
Унгбо
32
Гослинг
24
24
32
Гослинг
45
Грэй
18
Перица
18
Перица
45
Грэй
19
Хьюз
16
Уилмот
16
Уилмот
19
Хьюз
Остались в запасе
Брентфорд
Уотфорд
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Льюис Гордон
ЛЗ
27
Виталий Янельт
ОП
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
0
A. Lazaar
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Льюис Гордон
ЛЗ
27
Виталий Янельт
ОП
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Брентфорд - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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