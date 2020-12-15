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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Брентфорд
Уотфорд - Брентфорд: обзор матча 15 декабря 2020
Уотфорд
15.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
60'
Т. Дини (П)
63'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Брентфорд
Желтая карточка
И. Сарр
90'
+3
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
90'
+1
Желтая карточка
Т. Дини
87'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Нгакия
86'
83'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
Желтая карточка
К. Кабаселе
76'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Гарнер
73'
70'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Э. Капу
️️️️
Н. Чалоба
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тони
61'
Замена
Ч. Гуд
️️️️
С. Каньос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Дини
60'
58'
Красная карточка
Э. Пайннок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
35
Adam Parkes
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
27
Кабаселе
17
Фемения
15
Чалоба
37
Гарнер
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
37
Гарнер
18
Перица
18
Перица
37
Гарнер
15
Чалоба
6
Капу
6
Капу
15
Чалоба
2
Нгакия
45
Грэй
45
Грэй
2
Нгакия
7
Каньос
5
Гуд
5
Гуд
7
Каньос
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
Остались в запасе
Уотфорд
Брентфорд
35
Adam Parkes
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
25
Адам Масина
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
35
Adam Parkes
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
25
Адам Масина
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уотфорд - Брентфорд
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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