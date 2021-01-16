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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
Уотфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 января 2021
Уотфорд
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
54'
Т. Клеверли
64'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
Замена
М. Наварро
️️️️
К. Фемения
85'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Сема
80'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Т. Клеверли
80'
77'
Замена
Д. Уорд
️️️️
A. Vallejo
Замена
У. Хьюз
️️️️
Н. Чалоба
69'
Замена
А. Грэй
️️️️
Т. Дини
69'
66'
Желтая карточка
Р. Кричлоу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Фемения
64'
Желтая карточка
Н. Чалоба
59'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Клеверли
54'
40'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Т. Дини
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Уотфорд
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
35
Adam Parkes
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Бахман
25
Масина
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
17
Фемения
15
Чалоба
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
9
Педро
4-4-2
1
Шофилд
2
Пипа
4
Эдмондс-Грин
3
Кричлоу
15
Тоффоло
17
Ааронс
7
Бакуна
27
О'Брайен
11
Роу
22
Кэмпбелл
50
12
Сема
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
12
Сема
8
Клеверли
37
Гарнер
37
Гарнер
8
Клеверли
17
Фемения
22
Наварро
22
Наварро
17
Фемения
15
Чалоба
19
Хьюз
19
Хьюз
15
Чалоба
14
Дини
45
Грэй
45
Грэй
14
Дини
50
25
Уорд
25
Уорд
50
Остались в запасе
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
35
Adam Parkes
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
35
Adam Parkes
ЦФ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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