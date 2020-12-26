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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2020
Уотфорд
26.12.2020, суббота, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
39'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Норвич Сити
Желтая карточка
У. Хьюз
87'
87'
Замена
Л. Рупп
️️️️
К. МакЛин
87'
Замена
Д. Мартин
️️️️
К. Циммерманн
Замена
М. Наварро
️️️️
К. Фемения
85'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Э. Капу
85'
Желтая карточка
И. Сарр
78'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
74'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Грэй
74'
Замена
А. Масина
️️️️
Ж. Нгакия
69'
67'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Кантвелл
67'
Замена
Б. Гибсон
️️️️
Я. Серенсен
67'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. Доуэлл
Желтая карточка
Т. Клеверли
63'
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Сема
39'
Желтая карточка
Э. Капу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
Норвич Сити
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
16
Уилмот
22
Сьерральта
2
Нгакия
6
Капу
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
45
Грэй
3-1-3-1-2
23
МакГоверн
3
Ааронс
4
Хэнли
4
Циммерманн
34
Скипп
18
Серенсен
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
45
Грэй
18
Перица
18
Перица
45
Грэй
6
Капу
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Капу
2
Нгакия
25
Масина
25
Масина
2
Нгакия
17
Фемения
22
Наварро
22
Наварро
17
Фемения
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
18
Серенсен
23
Гибсон
23
Гибсон
18
Серенсен
26
Доуэлл
8
Вранчич
8
Вранчич
26
Доуэлл
23
МакЛин
10
Рупп
10
Рупп
23
МакЛин
4
Циммерманн
16
Мартин
16
Мартин
4
Циммерманн
10
Кантвелл
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Кантвелл
Остались в запасе
Уотфорд
Норвич Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Жозеф Унгбо
ПВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
0
K. Crichlow
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Жозеф Унгбо
ПВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
0
K. Crichlow
ЦФ
Остались в запасе
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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