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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд: обзор матча 19 декабря 2020
Хаддерсфилд Таун
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
9'
Ф. Кэмпбелл
32'
Э. Капу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Ж. Бакуна
90'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
87'
77'
Замена
А. Масина
️️️️
Б. Уилмот
77'
Замена
М. Наварро
️️️️
Ж. Нгакия
67'
Замена
С. Перица
️️️️
Э. Капу
Замена
А. Притчард
️️️️
К. Эйтинг
63'
34'
Желтая карточка
Б. Уилмот
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Капу
32'
30'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
У. Троост-Эконг
Желтая карточка
Р. Шофилд
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
И. Мбенза
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
4-1-4-1
1
Шофилд
15
Тоффоло
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
6
Хогг
27
О'Брайен
7
Мбенза
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
4-2-2-1-1
12
Фостер
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
27
Кабаселе
37
Гарнер
6
Капу
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
45
Грэй
6
Эйтинг
10
Притчард
10
Притчард
6
Эйтинг
7
Бакуна
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Бакуна
6
Капу
18
Перица
18
Перица
6
Капу
16
Уилмот
25
Масина
25
Масина
16
Уилмот
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
22
Наварро
22
Наварро
2
Нгакия
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
11
Аарон Роу
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
26
Даниэль Бахман
ВР
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
11
Аарон Роу
ЦП
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
50
Alex Vallejo
ЦФ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Остались в запасе
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
26
Даниэль Бахман
ВР
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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