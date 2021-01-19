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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Барнсли
Уотфорд - Барнсли: обзор матча 19 января 2021
Уотфорд
19.01.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
27'
Т. Дини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Барнсли
Желтая карточка
И. Сарр
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
89'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
К. Стайлс
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
А. Грэй
82'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
У. Троост-Эконг
82'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Т. Клеверли
71'
69'
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
Замена
Ж. Педро
️️️️
Т. Дини
62'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Сема
62'
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
57'
Замена
Д. Фризер
️️️️
В. Адебойежо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Дини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Уотфорд
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
35
Adam Parkes
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
3
Ali Omar
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
4-3-1-2
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
17
Фемения
12
Сема
19
Хьюз
8
Клеверли
7
Сарр
45
Грэй
14
Дини
4-3-3
1
Уолтон
2
Бриттан
21
Соллбауэр
5
Андерсен
6
Хелик
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
12
Сема
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
12
Сема
45
Грэй
2
Нгакия
2
Нгакия
45
Грэй
8
Клеверли
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Клеверли
14
Дини
9
Педро
9
Педро
14
Дини
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
4
Стайлс
6
Сиббик
6
Сиббик
4
Стайлс
20
Адебойежо
28
Фризер
28
Фризер
20
Адебойежо
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
Остались в запасе
Уотфорд
Барнсли
35
Adam Parkes
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Ali Omar
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
35
Adam Parkes
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Ali Omar
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Уотфорд - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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