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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уотфорд
Бристоль Сити - Уотфорд: обзор матча 25 ноября 2020
Бристоль Сити
25.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Уотфорд
88'
Замена
С. Перица
️️️️
Ж. Педро
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
87'
82'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Ж. Нгакия
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
78'
66'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-2-3-2
25
Бентли
10
32
Хант
12
Дасилва
26
Винер
4
35
Патерсон
6
Надь
47
О'Доуда
18
Дьедиу
42
Семеньо
4-2-1-1-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
27
Кабаселе
2
Нгакия
37
Гарнер
15
Чалоба
8
Кина
7
Сарр
45
Грэй
9
Педро
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
9
Педро
18
Перица
18
Перица
9
Педро
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уотфорд
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Бристоль Сити - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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