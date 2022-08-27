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    Мануэль Турнвальд - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Турнвальд
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 1998 (24 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 63' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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