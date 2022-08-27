Мануэль Турнвальд - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Турнвальд
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Турнвальд
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|13
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|63' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|12.11.2022
|68' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|30.10.2022
|56' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|62' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|74' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.10.2022
|1' -85'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|17.09.2022
|46' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|59'
|04.09.2022
|1' -11'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|1' -81'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|13.08.2022
|1' -83'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|1' -60'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12'
|24.07.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|85'