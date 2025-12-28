Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
Гус Тил
Новости
€ 15 млн
Гус Тил - новости
ПСВ
22 декабря 1997 (28)
#20 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Фото
Лига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
2025.12.10 00:54
Лига чемпионов. «Ливерпуль» потерпел 3-й подряд разгром (1:4), экс-спартаковец забил
2025.11.27 00:55
1
Экс-спартаковец оформил хет-трик за ПСВ
2025.11.09 23:55
3
Экс-спартаковец принес ПСВ победу в матче Эредивизие
2025.04.25 09:02
3
«Спартак» добился от ПСВ выплат за трансфер Тиля
2024.12.27 16:27
11
Фото
Только за одного игрока «Спартак» платил больше, чем за Угальде
2024.01.30 18:49
13
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
2023.12.14 11:35
Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022
2022.10.21 16:24
1
ПСВ обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов благодаря хет-трику Тиля. За все время в «Спартаке» он забил меньше
2022.07.30 23:01
«Я приехал сюда за трофеями». Тиль объяснил, почему перешел в ПСВ из «Спартака»
2022.07.04 18:28
2
«Спартак» получил за Тиля 3-4 миллиона
2022.07.04 12:41
6
«Спартак» объявил о переходе Тиля в ПСВ
2022.07.04 12:11
2
«Хорошо, что вообще заплатят». Мостовой – об уходе Тиля из «Спартака» за 5 миллионов
2022.07.03 21:32
4
Тиль прошел медосмотр для ПСВ
2022.07.03 17:57
1
«Матч ТВ» узнал стоимость возможного трансфера Тиля в ПСВ
2022.07.03 12:22
2
Ван Нистелрой убедил Тиля перейти из «Спартака» в ПСВ (De Telegraaf)
2022.07.03 11:06
1
ПСВ ван Нистелроя претендует на Тиля
2022.07.03 01:08
«Антверпен» хочет подписать Тиля, принадлежащего «Спартаку»
2022.07.02 11:50
4
«Сейчас никто не может вести дела с российскими клубами». Директор «Фейеноорда» – о будущем Тиля
2022.06.18 13:30
2
Агенты Тиля рассказали, вернется ли голландец в «Спартак» после аренды
2022.06.16 15:06
2
В «Спартаке» исключили повторную аренду Крала и Тиля
2022.06.14 13:52
3
Тиль может остаться в «Фейеноорде» еще на сезон
2022.05.28 12:00
1
Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»
2022.05.25 19:45
9
«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)
2022.05.18 13:45
24
Агент Тиля – о будущем игрока: «Все вопросы задавайте «Спартаку»
2022.05.17 00:11
3
Хендрикс и Тиль, принадлежащие «Спартаку», вышли в финал Лиги конференций c «Фейеноордом»
2022.05.06 08:12
1
Тиль, Хендрикс и Крал вышли в полуфиналы еврокубков. Они принадлежат «Спартаку»
2022.04.15 08:46
1
У Тиля в «Фейеноорде» 20 голов в 40 матчах. В «Спартаке» было 2 в 24-х
2022.03.20 18:56
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+