Тиль может остаться в «Фейеноорде» еще на сезон

Будущее полузащитника Гуса Тиля остается неопределенным.

«Фейеноорд» уже попрощался с 24-летним футболистом, права на которого принадлежат «Спартаку».

Однако в заявлении роттердамского клуба указано, что существует вариант с продлением сотрудничества с хавбеком.

«Фейеноорд» арендовал Тиля у «Спартака» в июне 2021 года.

Голландец провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024-го.

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