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Тиль может остаться в «Фейеноорде» еще на сезон

Будущее полузащитника Гуса Тиля остается неопределенным.

«Фейеноорд» уже попрощался с 24-летним футболистом, права на которого принадлежат «Спартаку».

Однако в заявлении роттердамского клуба указано, что существует вариант с продлением сотрудничества с хавбеком.

  • «Фейеноорд» арендовал Тиля у «Спартака» в июне 2021 года.
  • Голландец провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024-го.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Фейеноорда»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +966

    alefreddy 1 час назад

    пусть там у него все получается.Это его чемпионат

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