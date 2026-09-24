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Нидерланды. Эредивизие
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ПСВ
Гус Тил
Статистика
€ 15 млн
Гус Тил - статистика
ПСВ
22 декабря 1997 (28)
#20 | Полузащитник
Нидерланды
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
20.09.2026
ПСВ
1' - 90'
26, 29'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
4 : 1
13.09.2026
Спарта
1' - 60'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
1 : 3
05.09.2026
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
1 : 6
30.08.2026
ПСВ
1' - 90'
45, 88'
Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Голландия. Эредивизие 2016/2017
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Нидерланды
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
83' - 90'
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