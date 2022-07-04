Введите ваш ник на сайте
€ 12 млн

Гус Тил - трансферы

ПСВ
22 декабря 1997 (27)
#20 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.07.22 / 30.06.28
Спартак
ПСВ
3 млн €
01.07.21 / 30.06.22
Спартак
Фейеноорд
Аренда 1 млн €
03.09.20 / 30.06.21
Спартак
Фрайбург
Аренда 450 тыс €
05.08.19 / 04.07.22
АЗ Алкмаар
Спартак
18 млн €
Главные новости
«Его заставили»: Бубнов отреагировал на извинения Гусева перед Карпиным
15:26
1
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
15:10
2
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
14:48
6
«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА
14:40
3
«Успехов, Валера»: Романцев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
14:26
2
ФотоПризер Евро-2008 получил должность в «Ростове»
14:01
1
Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч»
13:51
5
Романцев назвал виновных в уходе Станковича из «Спартака»
13:35
4
Орлов объяснил, почему сборная России слабее Украины
13:18
19
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
13:00
2
