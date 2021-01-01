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Агенты Тиля рассказали, вернется ли голландец в «Спартак» после аренды

Агентство Muy Manero, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказалось о будущем футболиста.

«Тиль вернeтся в «Спартак»? Пока нет, нам нужно подождать», – заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Тиль может остаться в аренде в «Фейеноорде» еще на сезон.

  • «Фейеноорд» арендовал Тиля у «Спартака» в июне 2021 года.
  • Голландец провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.
  • Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024-го.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +15987

    ilichkadr 2 часа назад

    Покупать игрока, чтобы его отправить в аренду это высший пилотаж. Не понимаю..........

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