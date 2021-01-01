Агенты Тиля рассказали, вернется ли голландец в «Спартак» после аренды

Агентство Muy Manero, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказалось о будущем футболиста.

«Тиль вернeтся в «Спартак»? Пока нет, нам нужно подождать», – заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Тиль может остаться в аренде в «Фейеноорде» еще на сезон.