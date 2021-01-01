Агенты Тиля рассказали, вернется ли голландец в «Спартак» после аренды

Покупать игрока, чтобы его отправить в аренду это высший пилотаж. Не понимаю..........
Агентство Muy Manero, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказалось о будущем футболиста.
«Тиль вернeтся в «Спартак»? Пока нет, нам нужно подождать», – заявили в агентстве.
Ранее сообщалось, что Тиль может остаться в аренде в «Фейеноорде» еще на сезон.
- «Фейеноорд» арендовал Тиля у «Спартака» в июне 2021 года.
- Голландец провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.
- Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024-го.