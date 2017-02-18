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    Лоик Пуе - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Лоик
    Фамилия Пуе
    Команда Ред Стар
    Состав Основной
    Родной город Орлеан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1988 (34 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 22 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 71' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Нанси (Нанси)
    06.05.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:3 Монако (Монако)
    29.04.2017 79' -90' Метц (Метц) 2:1 Нанси (Нанси)
    15.04.2017 1' -74' Ницца (Ницца) 3:1 Нанси (Нанси)
    58'
    08.04.2017 81' -90' Нанси (Нанси) 3:0 Ренн (Ренн)
    31.03.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:0 Нанси (Нанси)
    04.03.2017 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Нанси (Нанси)
    25.02.2017 1' -84' Нанси (Нанси) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    21.02.2017 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Нанси (Нанси)
    18.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Нанси (Нанси)
    14.01.2017 66' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Нанси (Нанси)
    17.12.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Нанси (Нанси)
    10.12.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Анжер (Анжер)
    63'
    04.12.2016 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:0 Нанси (Нанси)
    30.11.2016 1' -88' Нанси (Нанси) 4:0 Метц (Метц)
    31'
    05.11.2016 1' -90' Монако (Монако) 6:0 Нанси (Нанси)
    29.10.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Кан (Кан)
    01.10.2016 84' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Нанси (Нанси)
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    17.09.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 1:1 Нант (Нант)
    72'
    10.09.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Нанси (Нанси)
    56'
    27.08.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Генгам (Генгам)
    20.08.2016 76' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Нанси (Нанси)
    14.08.2016 69' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Лион (Лион)
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