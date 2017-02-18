Лоик Пуе - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Пуе
|Команда
|Ред Стар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Пуе
|Команда
|Ред Стар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|22
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|71' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монако (Монако)
|29.04.2017
|79' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|15.04.2017
|1' -74'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|58'
|08.04.2017
|81' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|04.03.2017
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|25.02.2017
|1' -84'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|21.02.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|18.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|14.01.2017
|66' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|17.12.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|10.12.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|63'
|04.12.2016
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Нанси (Нанси)
|30.11.2016
|1' -88'
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Метц (Метц)
|31'
|05.11.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|6:0
|Нанси (Нанси)
|29.10.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|01.10.2016
|84' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|17.09.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:1
|Нант (Нант)
|72'
|10.09.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|56'
|27.08.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|20.08.2016
|76' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|14.08.2016
|69' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Лион (Лион)