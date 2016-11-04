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    Дмитрий Баблюк - статистика

    #49 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Баблюк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1998 (24 года)
    Рост 171
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 10 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    12'
    30.04.2017 1' -86' Томь (мол) (Томск) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    86'
    26.04.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    22.04.2017 1' -87' Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.04.2017 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.03.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    18.03.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    04.12.2016 1' -46' Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    30.11.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    04.11.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    21.10.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.10.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    30.09.2016 77' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    25.09.2016 87' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Томь (мол) (Томск)
    16.09.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    09.09.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    27.08.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.08.2016 90' -90' Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    31.07.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Томь (мол) (Томск)
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