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Дино Арсланажич - статистика

Завершил карьеру
24 апреля 1993 (33)
#15 | Защитник
191 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 2
27.05.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.05.2024
Аль-Наср
81' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Хазм
1 : 1
18.05.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Рияд
0 : 0
09.05.2024
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фат
2 : 2
02.05.2024
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 1
25.04.2024
Аль-Ахли
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Рияд
1 : 2
19.04.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
06.04.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
03.04.2024
Аль-Рияд
1' - 69'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Рияд
1 : 1
30.03.2024
Абха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
1 : 1
15.03.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Рияд
1 : 3
08.03.2024
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Рияд
1 : 0
28.12.2023
Дамак
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Вахда
3 : 1
24.12.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Рияд
0 : 1
16.12.2023
Халидж
1' - 90'
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.12.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Рияд
0 : 0
30.11.2023
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
1 : 2
24.11.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Рияд
1 : 1
09.11.2023
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.11.2023
Аль-Рияд
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Таи
3 : 2
27.10.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Рияд
1 : 0
22.10.2023
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Рияд
2 : 2
05.10.2023
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
30.09.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
11'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Рияд
1 : 3
22.09.2023
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Хиляль
6 : 1
15.09.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Рияд
0 : 1
01.09.2023
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Раед
3 : 0
28.08.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Рияд
0 : 4
24.08.2023
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Дамак
2 : 2
17.08.2023
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Рияд
1 : 0
13.08.2023
Аль-Вахда
1' - 90'
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