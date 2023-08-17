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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Рияд
Дамак - Аль-Рияд: обзор матча 17 августа 2023
Дамак
17.08.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Рияд
53'
А. Аль-Аммар
90+10'
А. Аль-Аммар
12'
С. Аль-Аббас
35'
С. Аль-Аббас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Рияд
Желтая карточка
А. Аль-Аммар
90'
+11
ГОЛ! 2:2!
А. Аль-Аммар
90'
+10
Замена
Д. Саяр Аль-Анази
️️️️
А. Аль-Биши
90'
+4
Замена
Н. Аль-Рашиди
️️️️
А. Аль-Хавсави
89'
88'
Желтая карточка
М. Кампанья
86'
Замена
М. Аль-Окиль
️️️️
А. Аль-Закан
Желтая карточка
А. Сесай
75'
73'
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
С. Аль-Аббас
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
А. Хариси
70'
Замена
А. Маджраши
️️️️
А. Махер
70'
59'
Замена
А. Курди
️️️️
Х. Аль-Нувеки
ГОЛ! 1:2!
А. Аль-Аммар
53'
Замена
Ф. Аль-Джоани
️️️️
Х. Абушарара
46'
41'
Желтая карточка
А. Аль-Закан
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Аббас
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Аббас
Пас отдал
Н. Мусона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Хассан Абушарара
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
26
Али Аль-Закан
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
16
Бадр Мунши
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
2
Амири Курди
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
44
Фахад Муниф
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
16
Салех Аль-Саид
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
ЦП
4-3-1-2
40
Зегба
15
Аль-Аммар
15
Шафаи
3
Бедран
27
Аль-Хавсави
6
Махер
8
Антолич
18
Хариси
24
Аль-Биши
9
Сесай
24
Абушарара
3-1-3-1-2
25
Кампанья
15
Арсланажич
14
Тошка
13
Асири
20
Туре
27
Аль-Нувеки
22
Ндонг
16
Аль-Хайбари
17
Мусона
26
Аль-Закан
14
Аль-Аббас
24
Аль-Биши
21
Аль-Анази
21
Аль-Анази
24
Аль-Биши
27
Аль-Хавсави
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
27
Аль-Хавсави
6
Махер
23
Маджраши
23
Маджраши
6
Махер
18
Хариси
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Хариси
24
Абушарара
99
Аль-Джоани
99
Аль-Джоани
24
Абушарара
27
Аль-Нувеки
2
Курди
2
Курди
27
Аль-Нувеки
26
Аль-Закан
18
Аль-Окиль
18
Аль-Окиль
26
Аль-Закан
14
Аль-Аббас
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Дамак
Аль-Рияд
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
14
Султан Факихи
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
Главный тренер
Космин Контра
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
44
Фахад Муниф
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
16
Салех Аль-Саид
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
14
Султан Факихи
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
44
Фахад Муниф
ЦЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
16
Салех Аль-Саид
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Дамак - Аль-Рияд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Стадион:
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