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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Дамак
Аль-Рияд - Дамак: обзор матча 28 декабря 2023
Аль-Рияд
28.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Дамак
51'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Дамак
Желтая карточка
Хуанми
90'
+1
85'
Замена
Р. Солан
️️️️
Д. Антолич
85'
Замена
Ф. Аль-Джоани
️️️️
С. Аль-Хавсави
78'
Желтая карточка
Н. Станчу
Замена
Хуанми
️️️️
Я. аш-Шехри
77'
73'
Замена
️️️️
А. Аль-Зайн
60'
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Аль-Шахрани
60'
Замена
А. Аль-Биши
️️️️
А. Макин
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
Я. аш-Шехри
51'
Замена
Д. Арсланажич
️️️️
М. Аль-Швирех
46'
12'
Желтая карточка
С. Аль-Хавсави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
17
Ноуледж Мусона
(К)
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Дамак
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
15
Рамзи Солан
ЦФ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Кампанья
16
Аль-Хайбари
2
Аль-Швирех
13
Асири
27
Аль-Нувеки
20
Туре
22
Ндонг
88
аш-Шехри
17
Мусона
45
Грэй
14
Аль-Аббас
4-1-2-3
33
Аль-Махасне
12
Аль-Хавсави
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
49
Аль-Зайн
14
Аль-Шахрани
12
Макин
2
Аль-Швирех
15
Арсланажич
15
Арсланажич
2
Аль-Швирех
88
аш-Шехри
7
Хуанми
7
Хуанми
88
аш-Шехри
12
Макин
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
12
Макин
8
Антолич
15
Солан
15
Солан
8
Антолич
12
Аль-Хавсави
99
Аль-Джоани
99
Аль-Джоани
12
Аль-Хавсави
14
Аль-Шахрани
9
Сесай
9
Сесай
14
Аль-Шахрани
Остались в запасе
Аль-Рияд
Дамак
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Рияд - Дамак
1
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
24
14
Офсайды
3
5
Количество передач
296
543
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Mohammed Al-Rumaikhani, Saudi Arabia
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