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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Абха - Аль-Рияд
Абха - Аль-Рияд: обзор матча 30 сентября 2023
Абха
30.09.2023, суббота, 15:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Рияд
84'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абха - Аль-Рияд
Желтая карточка
Г. Крыховяк
90'
Замена
О. Аль-Руваили
️️️️
К. Токо Экамби
88'
84'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
11'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Закария Аль-Судани
ОП
22
Урош Матич
ЦП
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Тэтэрушану
38
Ногера
3
Наджи
17
Аль-Кумейзи
20
Крыховяк
21
Аль-Судани
22
Матич
8
Аль-Шаммери
40
Камано
14
Аль-Джумаия
9
Экамби
4-1-1-2-2
25
Кампанья
5
Аль-Шувайи
14
Тошка
2
Аль-Швирех
15
Арсланажич
20
Туре
22
Ндонг
17
Салех
17
Мусона
7
Хуанми
45
Грэй
9
Экамби
94
Аль-Руваили
94
Аль-Руваили
9
Экамби
Остались в запасе
Абха
Аль-Рияд
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
11
Meshal Al Mutairi
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Абха - Аль-Рияд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
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