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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Рияд
Аль-Вахда - Аль-Рияд: обзор матча 24 декабря 2023
Аль-Вахда
24.12.2023, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Рияд
36'
Д. Эль-Ямик
82'
К. Гудвин
90+4'
О. Игало (П)
86'
С. Аль-Аббас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Рияд
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Игало
90'
+4
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
К. Гудвин
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
С. Аль-Аббас
Пас отдал
А. Аль-Закан
83'
Замена
А. Аль-Закан
️️️️
Б. Туре
ГОЛ! 2:0!
К. Гудвин
82'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
А. Нур
79'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эль-Ямик
Пас отдал
К. Гудвин
36'
28'
Желтая карточка
А. Асири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Мунир Моанд
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
87
Анселмо
(К)
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
(К)
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Моанд
27
Хавсави
6
Дуарте
5
Эль-Ямик
2
Аль-Мовалад
87
Анселмо
28
76
Файр
24
Нур
11
Гудвин
9
Игало
4-1-2-1-2
25
Кампанья
15
Арсланажич
13
Асири
5
Аль-Шувайи
16
Аль-Хайбари
20
Туре
88
аш-Шехри
22
Ндонг
17
Мусона
14
Аль-Аббас
45
Грэй
24
Нур
4
Бакшвин
4
Бакшвин
24
Нур
11
Гудвин
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
11
Гудвин
20
Туре
26
Аль-Закан
26
Аль-Закан
20
Туре
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Рияд
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Султан Акуз
ЛВ
80
Яхья Наджи
ПВ
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Рияд
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
8
8
Офсайды
4
2
Количество передач
376
448
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Al-Kharbosh, Saudi Arabia
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