Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Рияд
Аль-Таи - Аль-Рияд: обзор матча 27 октября 2023
Аль-Таи
27.10.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Рияд
28'
М. Дуганджич
40'
А. Семеду
45+2'
Р. Аль-Шамлан
8'
С. Аль-Аббас
90+2'
Б. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Рияд
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Туре
Желтая карточка
А. Кордя
89'
89'
Желтая карточка
А. Курди
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
Х. Касим
88'
78'
Замена
A. Al Yami
️️️️
Хуанми
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
В. Мисиджан
65'
60'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
А. Ибрахим Аль-Доссари
Замена
А. Асири
️️️️
Р. Аль-Шамлан
54'
ГОЛ! 3:1!
Р. Аль-Шамлан
Пас отдал
Х. Касим
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Семеду
Пас отдал
А. Кордя
40'
Желтая карточка
Р. Аль-Шамлан
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Дуганджич
Пас отдал
А. Кордя
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Аббас
Пас отдал
Хуанми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
(К)
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Таи
22
Bader Al Anazi
ВР
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Аль-Бакаави
23
Касим
3
Роко
4
Бауэр
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
45
Дуганджич
7
Мисиджан
4-1-2-1-2
25
Кампанья
2
Аль-Швирех
14
Тошка
5
Аль-Шувайи
15
Арсланажич
20
Туре
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
17
Салех
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
23
Касим
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
23
Касим
7
Мисиджан
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
7
Мисиджан
70
Аль-Шамлан
45
Асири
45
Асири
70
Аль-Шамлан
12
Аль-Доссари
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
12
Аль-Доссари
7
Хуанми
3
3
7
Хуанми
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Рияд
22
Bader Al Anazi
ВР
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Главный тренер
Кресимир Резич
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
22
Bader Al Anazi
ВР
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
13
Салем Абдулла Аль-Тояви
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Рияд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia
Новости команд
Все
Аль-Таи
Аль-Рияд
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Дирия» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024
2024.05.23 10:07
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая
2024.05.23 09:46
Реакция Моргана на хет-трик Роналду против «Аль-Таи»
2024.03.31 14:29
Реакция Роналду на хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 09:26
2
Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 00:01
1
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Таавуна» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Дирия» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Аль-Рияд» – «Аль-Холуд»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+