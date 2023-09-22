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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Фейха
Аль-Рияд - Аль-Фейха: обзор матча 22 сентября 2023
Аль-Рияд
22.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Фейха
80'
С. Аль-Аббас
17'
Э. Нвакаеме
64'
Ф. Сакала
90+8'
А. Сабири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Фейха
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
А. Сабири
90'
+7
Замена
М. Маджраши
️️️️
Ф. Сакала
82'
Замена
С. Мандаш
️️️️
А. Оникуру
ГОЛ! 1:2!
С. Аль-Аббас
Пас отдал
А. Грэй
80'
Замена
A. Al Yami
️️️️
Хуанми
78'
69'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Р. Риллер
69'
Замена
С. Зидан
️️️️
Г. Цимирот
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Оникуру
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Конан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
17
Ноуледж Мусона
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
2-1-2-3-2
25
Кампанья
5
Аль-Шувайи
15
Арсланажич
20
Туре
12
Аль-Доссари
22
Ндонг
8
Аль-Хараджин
17
Мусона
17
Салех
45
Грэй
7
Хуанми
4-1-2-1-2
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
33
Конан
28
Риллер
59
Цимирот
10
Сабири
7
Оникуру
10
Сакала
9
Нвакаеме
7
Хуанми
3
3
7
Хуанми
59
Цимирот
6
Зидан
6
Зидан
59
Цимирот
28
Риллер
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
28
Риллер
7
Оникуру
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Оникуру
10
Сакала
19
Маджраши
19
Маджраши
10
Сакала
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Фейха
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Фейха
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
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