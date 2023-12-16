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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Халидж
Аль-Рияд - Халидж: обзор матча 16 декабря 2023
Аль-Рияд
16.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Халидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Халидж
90'
+3
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
89'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
Желтая карточка
А. Асири
87'
Замена
Х. Аль-Нувеки
️️️️
Д. Ндонг
87'
81'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
Желтая карточка
С. Аль-Аббас
74'
Замена
А. Аль-Закан
️️️️
Б. Туре
69'
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
Я. аш-Шехри
56'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
(К)
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К)
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Кампанья
16
Аль-Хайбари
15
Арсланажич
13
Асири
5
Аль-Шувайи
20
Туре
88
аш-Шехри
22
Ндонг
17
Мусона
7
Хуанми
45
Грэй
4-1-1-1-3
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
77
Саид
7
Нарей
10
Шериф
7
Родригес
15
Хамзи
22
Ндонг
27
Аль-Нувеки
27
Аль-Нувеки
22
Ндонг
20
Туре
26
Аль-Закан
26
Аль-Закан
20
Туре
88
аш-Шехри
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
88
аш-Шехри
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
Остались в запасе
Аль-Рияд
Халидж
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Халидж
3
1
Всего ударов по воротам
0
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Нарушения
6
7
Количество передач
262
266
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
0
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Raed Al Zahrani, Saudi Arabia
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