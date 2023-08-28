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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Рияд
Аль-Раед - Аль-Рияд: обзор матча 28 августа 2023
Аль-Раед
28.08.2023, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Рияд
18'
М. Фузаир
45+2'
М. Фузаир
68'
А. Саюд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Рияд
90'
+6
Желтая карточка
Д. Арсланажич
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
84'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
М. Аль-Давсари
83'
Замена
Р. Аль-Гамди
️️️️
А. Саюд
83'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
М. Фузаир
74'
Замена
Х. Аль-Джайзани
️️️️
К. Эль-Беркауи
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Саюд
68'
65'
Замена
А. Аль-Закан
️️️️
А. Курди
46'
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
А. Асири
ГОЛ! 2:0!
М. Фузаир
45'
+2
29'
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 1:0!
М. Фузаир
Пас отдал
К. Эль-Беркауи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
18
Найеф Азази
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Мохаммед Фузаир
ЦП
10
Амир Саюд
АП
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Раед
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
77
Хамуд Бассам
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Морейра
2
Ваеши
27
Аль-Собеаи
19
Аль-Фахад
23
Аль-Давсари
45
Сунбул
18
Азази
14
Аль-Биши
10
Фузаир
10
Саюд
95
Эль-Беркауи
3-3-2-1-1
25
Кампанья
15
Арсланажич
14
Тошка
13
Асири
2
Курди
20
Туре
16
Аль-Хайбари
22
Ндонг
80
Аль-Рашиди
17
Мусона
7
Хуанми
95
Эль-Беркауи
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
95
Эль-Беркауи
10
Саюд
9
Аль-Гамди
9
Аль-Гамди
10
Саюд
10
Фузаир
11
Таварес
11
Таварес
10
Фузаир
23
Аль-Давсари
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
23
Аль-Давсари
2
Курди
26
Аль-Закан
26
Аль-Закан
2
Курди
13
Асири
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
13
Асири
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Рияд
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Абдулла Яхья Маграхи
ЦП
77
Хамуд Бассам
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Рияд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
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