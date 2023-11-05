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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Рияд
Аль-Ахли - Аль-Рияд: обзор матча 05 ноября 2023
Аль-Ахли
05.11.2023, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Рияд
2'
Ф. Аль-Бурайкан
26'
Г. Вейга
52'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Рияд
87'
Замена
А. Курди
️️️️
А. Ибрахим Аль-Доссари
87'
Замена
А. Аль-Закан
️️️️
Д. Арсланажич
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
82'
74'
Замена
A. Al Yami
️️️️
С. Аль-Аббас
Замена
А. Маджраши
️️️️
Ф. Аль-Хамад
69'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Ф. Кессье
58'
Замена
С. Яслам
️️️️
А. Аль-Аммар
58'
ГОЛ! 3:0!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Кессье
52'
46'
Замена
Я. аш-Шехри
️️️️
А. Тошка
ГОЛ! 2:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
А. Сен-Максимен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
(К)
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
15
Аль-Аммар
46
Хамед
26
Аль-Хамад
6
Аль-Хурайджи
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
3-3-2-2
25
Кампанья
2
Аль-Швирех
14
Тошка
5
Аль-Шувайи
15
Арсланажич
20
Туре
16
Аль-Хайбари
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
15
Аль-Аммар
31
Яслам
31
Яслам
15
Аль-Аммар
26
Аль-Хамад
27
Маджраши
27
Маджраши
26
Аль-Хамад
19
Кессье
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
19
Кессье
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
12
Аль-Доссари
2
Курди
2
Курди
12
Аль-Доссари
15
Арсланажич
26
Аль-Закан
26
Аль-Закан
15
Арсланажич
14
Тошка
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
14
Тошка
14
Аль-Аббас
3
3
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Рияд
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Рияд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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21 ноября
1
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