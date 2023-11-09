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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Фат
Аль-Рияд - Аль-Фат: обзор матча 09 ноября 2023
Аль-Рияд
09.11.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фат
68'
С. Аль-Аббас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Фат
90'
+9
Желтая карточка
А. Мухтар
Замена
А. Аль-Закан
️️️️
С. Аль-Аббас
85'
80'
Желтая карточка
Я. Ринне
ГОЛ! 1:0!
С. Аль-Аббас
68'
45'
+3
Желтая карточка
С. Баатия
40'
Замена
К. Аль-Уджами
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
35'
Красная карточка
М. Саадан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
(К)
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
8
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
4-1-3-2
25
Кампанья
16
Аль-Хайбари
15
Арсланажич
2
Аль-Швирех
5
Аль-Шувайи
20
Туре
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
88
аш-Шехри
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
3-3-1-3
35
Ринне
64
Денайе
17
Саадан
25
Бухумаид
14
Аль-Фухаид Салах
8
Мухтар
6
Аль-Хассан
15
Баатия
11
Батна
10
Зелараян
37
Тельо
14
Аль-Аббас
26
Аль-Закан
26
Аль-Закан
14
Аль-Аббас
14
Аль-Фухаид Салах
87
Аль-Уджами
87
Аль-Уджами
14
Аль-Фухаид Салах
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Фат
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Фат
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
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