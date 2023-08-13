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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Вахда
Аль-Рияд - Аль-Вахда: обзор матча 13 августа 2023
Аль-Рияд
13.08.2023, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вахда
17'
Н. Мусона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Вахда
Замена
С. Аль-Саид
️️️️
Н. Мусона
90'
+2
Замена
Х. Аль-Шувайи
️️️️
Д. Ндонг
90'
+2
86'
Замена
Я. Наджи
️️️️
А. Нур
Замена
А. Курди
️️️️
Х. Аль-Нувеки
86'
Желтая карточка
Х. Аль-Нувеки
74'
68'
Замена
С. Акуз
️️️️
Х. Аль-Эйса
68'
Замена
И. Хавсави
️️️️
А. Аль-Бухари
60'
Желтая карточка
А. Аль-Кахтани
Замена
М. Аль-Окиль
️️️️
С. Аль-Аббас
58'
51'
Замена
А. Аль-Кахтани
️️️️
А. Аль-Хаджи
46'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ж. Нассер Асири
Желтая карточка
Н. Мусона
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Мусона
Пас отдал
С. Аль-Аббас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Вахда
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
3
Абдулела Аль-Бухари
ЛЗ
17
Абдулла Аль-Хафит
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
28
Хуссейн Аль-Эйса
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
87
Анселмо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
20
Жабер Нассер Асири
ЦФ
Аль-Рияд
22
Заид Аль-Баварди
ВР
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
44
Фахад Муниф
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
16
Салех Аль-Саид
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Аль-Вахда
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
38
Наиф Кирейри
ПЗ
11
Султан Акуз
ЛВ
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Наваф Аль-Хавсави
ЦП
12
Абдулкарим Аль-Кахтани
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Кампанья
15
Арсланажич
13
Асири
14
Тошка
16
Аль-Хайбари
20
Туре
26
Аль-Закан
22
Ндонг
17
Мусона
14
Аль-Аббас
3-2-3-1-1
13
Аттие
2
Аль-Мовалад
17
Аль-Хафит
3
Аль-Бухари
4
Бакшвин
87
Анселмо
76
Файр
18
Аль-Хаджи
24
Нур
28
Аль-Эйса
20
Асири
14
Аль-Аббас
18
Аль-Окиль
18
Аль-Окиль
14
Аль-Аббас
17
Мусона
16
Аль-Саид
16
Аль-Саид
17
Мусона
22
Ндонг
5
Аль-Шувайи
5
Аль-Шувайи
22
Ндонг
27
Аль-Нувеки
2
Курди
2
Курди
27
Аль-Нувеки
20
Асири
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
20
Асири
3
Аль-Бухари
27
Хавсави
27
Хавсави
3
Аль-Бухари
18
Аль-Хаджи
12
Аль-Кахтани
12
Аль-Кахтани
18
Аль-Хаджи
28
Аль-Эйса
11
Акуз
11
Акуз
28
Аль-Эйса
24
Нур
80
Наджи
80
Наджи
24
Нур
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Вахда
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
22
Заид Аль-Баварди
ВР
44
Фахад Муниф
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Наваф Аль-Хавсави
ЦП
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
Остались в запасе
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
22
Заид Аль-Баварди
ВР
44
Фахад Муниф
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
Остались в запасе
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Наваф Аль-Хавсави
ЦП
21
Айман Аль-Хуссейни
ВР
38
Наиф Кирейри
ПЗ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Вахда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Мамдух Муфрех Аль-Шахдан
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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