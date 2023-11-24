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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Рияд
Аль-Таавун - Аль-Рияд: обзор матча 24 ноября 2023
Аль-Таавун
24.11.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Рияд
4'
Ж. Педро
72'
С. Аль-Аббас
90+10'
Б. Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Рияд
90'
+11
Красная карточка
М. Аль-Швирех
90'
+11
Желтая карточка
М. Аль-Швирех
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Туре
90'
+4
Желтая карточка
Х. Аль-Нувеки
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Аль-Аббас
Красная карточка
А. Адам
62'
Пенальти не реализован!
М. Барроу
56'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
А. Медран
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
(К)
ЦЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Таавун
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-3
1
Маилсон
42
Факихи
5
Жиротто
93
Аль-Салули
19
Аль-Абдулразик
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
99
Барроу
9
Педро
9
Адам
4-1-3-2
25
Кампанья
15
Арсланажич
2
Аль-Швирех
5
Аль-Шувайи
16
Аль-Хайбари
20
Туре
80
Аль-Рашиди
88
аш-Шехри
12
Аль-Доссари
7
Хуанми
14
Аль-Аббас
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Рияд
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
20
Nawaf Al-Rashwodi
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Рияд
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
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