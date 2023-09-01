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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Охдуд
Аль-Рияд - Аль-Охдуд: обзор матча 01 сентября 2023
Аль-Рияд
01.09.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
55'
Л. Тавамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Охдуд
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
88'
Замена
А. Фарадж
️️️️
Х. Аль-Мансур
83'
Замена
M. Al Jahif
️️️️
А. Кольядо
Желтая карточка
М. Кампанья
64'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тавамба
Пас отдал
Ф. Тэнасе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
4-1-1-2-2
25
Кампанья
16
Аль-Хайбари
13
Асири
14
Тошка
5
Аль-Шувайи
20
Туре
80
Аль-Рашиди
17
Мусона
17
Салех
14
Аль-Аббас
7
Хуанми
3-2-2-2-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
33
Буркэ
20
Аль-Мансур
8
4
Кверквелия
6
Аль-Муваллад
20
10
Кольядо
17
Тэнасе
9
Тавамба
20
Аль-Мансур
27
Фарадж
27
Фарадж
20
Аль-Мансур
10
Кольядо
10
10
10
Кольядо
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Охдуд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Главный тренер
Янник Феррера
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
12
Абдуалла Аль-Досари
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Жорже Мендонша
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Охдуд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
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