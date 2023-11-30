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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Хазм
Аль-Рияд - Аль-Хазм: обзор матча 30 ноября 2023
Аль-Рияд
30.11.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хазм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Хазм
87'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ф. Селемани
87'
Замена
Р. Аль-Муса
️️️️
Вина
77'
Желтая карточка
П. Рикардо
74'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
Б. Юсеф Аль-Саяли
Желтая карточка
Б. Туре
61'
Замена
А. Грэй
️️️️
С. Аль-Аббас
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
25
Мартин Кампанья
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
5
Халид Аль-Шувайи
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
12
Абдулла Ибрахим Аль-Доссари
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
20
Тозе
(К)
АП
29
Вина
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Рияд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4-1-4-1
25
Кампанья
16
Аль-Хайбари
15
Арсланажич
13
Асири
5
Аль-Шувайи
20
Туре
80
Аль-Рашиди
88
аш-Шехри
22
Ндонг
12
Аль-Доссари
14
Аль-Аббас
4-3-3
16
Дамен
2
Аль-Бакр
4
Рикардо
2
Виана
7
Селемани
4
Аль-Саяли
88
Абусабаан
50
Кашиш
17
Аль-Тани
29
Вина
20
Тозе
14
Аль-Аббас
45
Грэй
45
Грэй
14
Аль-Аббас
29
Вина
95
Аль-Муса
95
Аль-Муса
29
Вина
7
Селемани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Селемани
4
Аль-Саяли
19
Бадамоси
19
Бадамоси
4
Аль-Саяли
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Хазм
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Амири Курди
ПЗ
26
Али Аль-Закан
ПЗ
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Хуанми
ЦФ
3
Abdulrahman Al Yami
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Хазм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Salem Al-Daqqash, Saudi Arabia
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