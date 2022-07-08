Артур Слабашевич - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Слабашевич
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Слабашевич
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|19
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|19.10.2022
|1' -59'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|01.10.2022
|1' -88'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17'
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|62'
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|31'
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|62'
|02.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)