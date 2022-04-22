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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Витебск
Белшина - Витебск: обзор матча 22 апреля 2022
Белшина
22.04.2022, пятница, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Витебск
53'
Д. Зинович
24'
А. Ксенофонтов
71'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Витебск
83'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
В. Глинский
81'
Замена
З. Червяков
️️️️
Я. Скибский
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. Теверов
Пас отдал
В. Глинский
Замена
И. Кухарчик
️️️️
И. Чесноков
70'
Желтая карточка
И. Бакланов
66'
Желтая карточка
Е. Трояков
63'
60'
Желтая карточка
Ж. Сезар
59'
Замена
Е. Краснов
️️️️
А. Ксенофонтов
ГОЛ! 1:1!
Д. Зинович
53'
Пенальти не реализован!
И. Васильев
37'
34'
Желтая карточка
В. Глинский
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
О. Веретило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
77
Муса Иса
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Иван Бакланов
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
22
Ян Скибский
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Белшина
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Витебск
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
3-2-1-5
21
Слабашевич
30
Трояков
3
Зинович
11
Васильев
77
Иса
11
Гуренко
15
Вашкевич
1
17
Чесноков
27
Гомза
22
Бакланов
2-3-5
6
Сезар
20
Веретило
5
Волков
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
88
Рассадкин
9
Теверов
6
Глинский
77
Гущенко
17
Чесноков
8
Кухарчик
8
Кухарчик
17
Чесноков
80
Ксенофонтов
20
Краснов
20
Краснов
80
Ксенофонтов
22
Скибский
14
Червяков
14
Червяков
22
Скибский
6
Глинский
11
Матвеенко
11
Матвеенко
6
Глинский
Остались в запасе
Белшина
Витебск
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
6
Александр Сакович
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Остались в запасе
6
Александр Сакович
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Белшина - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
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