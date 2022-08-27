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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Динамо Мн
Белшина - Динамо Мн: обзор матча 27 августа 2022
Белшина
27.08.2022, суббота, 17:45
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Динамо Мн
Замена
А. Матлах
️️️️
И. Чесноков
90'
+4
Вторая желтая
В. Соланович
90'
+1
86'
Замена
Н. Наумов
️️️️
А. Вакулич
Желтая карточка
В. Соланович
85'
65'
Замена
А. Быков
️️️️
М. Козлов
65'
Замена
И. Бахар
️️️️
С. Кисляк
55'
Желтая карточка
М. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
8
Дмитрий Велисевич
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Белшина
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Динамо Мн
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Денисенко
3
Зинович
30
Трояков
11
Васильев
19
Соколовский
77
Иса
8
Велисевич
23
Соланович
8
Кухарчик
17
Чесноков
27
Гомза
2-2-2-1-3
1
Хаткевич
67
Бегунов
3
Швецов
47
Козлов
15
Кисляк
24
Вакулич
19
Гречихо
8
Демченко
80
Концевой
3
Габриэл
7
Бакич
17
Чесноков
2
Матлах
2
Матлах
17
Чесноков
24
Вакулич
23
Наумов
23
Наумов
24
Вакулич
47
Козлов
7
Быков
7
Быков
47
Козлов
15
Кисляк
17
Бахар
17
Бахар
15
Кисляк
Остались в запасе
Белшина
Динамо Мн
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Белшина - Динамо Мн
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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