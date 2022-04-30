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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Белшина
Торпедо-БелАЗ - Белшина: обзор матча 30 апреля 2022
Торпедо-БелАЗ
30.04.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Белшина
7'
К. Премудров
17'
Е. Трояков
31'
А. Слабашевич
55'
Е. Трояков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Белшина
Желтая карточка
К. Кириленко
90'
+3
Замена
А. Ковалев
️️️️
Е. Березкин
82'
78'
Замена
Д. Гомза
️️️️
И. Кухарчик
70'
Замена
️️️️
И. Бакланов
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Хачатурян
68'
Желтая карточка
И. Бурко
66'
Замена
М. Мякиш
️️️️
К. Премудров
63'
55'
ГОЛ! 1:3!
Е. Трояков
Замена
В. Побудей
️️️️
А. Антилевский
46'
Замена
К. Кириленко
️️️️
В. Горбачик
46'
31'
ГОЛ! 1:2!
А. Слабашевич
Желтая карточка
А. Чиж
30'
17'
ГОЛ! 1:1!
Е. Трояков
Пас отдал
И. Бакланов
ГОЛ! 1:0!
К. Премудров
Пас отдал
И. Бурко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
77
Муса Иса
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Иван Бакланов
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
17
Антон Ковалев
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
Белшина
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
4-4-3
5
Бурко
2
Чиж
12
Иванов
13
Залеский
35
Хачатурян
27
Березкин
11
Антилевский
6
Премудров
1
Бушма
33
Горбачик
21
Шевченко
3-2-1-5
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
77
Иса
11
Васильев
11
Гуренко
22
Бакланов
1
Денисенко
8
Кухарчик
17
Чесноков
15
Вашкевич
6
Премудров
6
Мякиш
6
Мякиш
6
Премудров
35
Хачатурян
21
Макаров
21
Макаров
35
Хачатурян
27
Березкин
17
Ковалев
17
Ковалев
27
Березкин
11
Антилевский
30
Побудей
30
Побудей
11
Антилевский
33
Горбачик
88
Кириленко
88
Кириленко
33
Горбачик
8
Кухарчик
27
Гомза
27
Гомза
8
Кухарчик
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Белшина
24
Арсений Забродский
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Каролик
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
7
Aleksey Skvorchevskiy
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Белшина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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