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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Белшина
Славия-Мозырь - Белшина: обзор матча 08 июля 2022
Славия-Мозырь
08.07.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Белшина
23'
С. Шестиловский
81'
Е. Барсуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Белшина
Замена
В. Жук
️️️️
Г. Якушевич
90'
Желтая карточка
С. Шестиловский
88'
Замена
В. Полоз
️️️️
Е. Барсуков
85'
ГОЛ! 2:0!
Е. Барсуков
Пас отдал
И. Руцкий
81'
70'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
И. Васильев
69'
Желтая карточка
И. Васильев
Замена
В. Потороча
️️️️
Э. Эссого
69'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Чухлей
61'
Желтая карточка
И. Тимонюк
37'
Замена
И. Руцкий
️️️️
А. Альшаник
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Шестиловский
Пас отдал
Г. Якушевич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
23
Владислав Соланович
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
1
Артем Денисенко
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
18
Владислав Жук
ЦП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
96
Валерий Потороча
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
8
Илья Кухарчик
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бугулов
44
Шестиловский
78
Якушевич
44
Тимонюк
20
Чухлей
11
Ловец
6
Дрош
8
Барсуков
16
Сокол
11
Эссого
4-1-1-2-2
30
Трояков
21
Слабашевич
11
Васильев
3
Зинович
77
Иса
23
Соланович
17
Чесноков
11
Гуренко
6
Родионов
1
Денисенко
78
Якушевич
18
Жук
18
Жук
78
Якушевич
11
Эссого
96
Потороча
96
Потороча
11
Эссого
10
Альшаник
19
Руцкий
19
Руцкий
10
Альшаник
20
Чухлей
9
Кобет
9
Кобет
20
Чухлей
8
Барсуков
13
Полоз
13
Полоз
8
Барсуков
11
Васильев
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Васильев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Белшина
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Славия-Мозырь - Белшина
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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