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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Белшина
Минск - Белшина: обзор матча 26 июня 2022
Минск
26.06.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
2 : 4
Завершен
Белшина
40'
В. Хващинский
77'
В. Хващинский
27'
И. Чесноков
51'
М. Иса
71'
Д. Гомза
89'
И. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Белшина
89'
ГОЛ! 2:4!
И. Васильев
Пас отдал
И. Кухарчик
Замена
M. Shibun
️️️️
Е. Богомольский
80'
78'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
А. Гуренко
ГОЛ! 2:3!
В. Хващинский
77'
75'
Желтая карточка
М. Колядко
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гомза
Пас отдал
А. Гуренко
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Иса
Пас отдал
А. Гуренко
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Душевский
46'
Замена
Г. Гурбан
️️️️
Н. Халимончик
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Шрамченко
40'
39'
Желтая карточка
И. Васильев
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Чесноков
Пас отдал
А. Гуренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
20
Никита Халимончик
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
5
Даниил Душевский
ОП
5
Максим Шило
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Белшина
30
Егор Трояков
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
23
Владислав Соланович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
1
Артем Денисенко
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
3-1-3-1-3
20
Халимончик
72
Позняк
35
Фомба
5
Душевский
5
Шило
49
Джигеро
15
Евдокимов
8
Шрамченко
1
Козлов
19
Богомольский
10
Хващинский
3-1-2-1-4
30
Трояков
11
Васильев
21
Слабашевич
77
Иса
23
Соланович
7
Колядко
11
Гуренко
6
Родионов
17
Чесноков
27
Гомза
1
Денисенко
20
Халимончик
44
Гурбан
44
Гурбан
20
Халимончик
19
Богомольский
0
0
19
Богомольский
5
Душевский
7
Иванов
7
Иванов
5
Душевский
11
Гуренко
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Гуренко
Остались в запасе
Минск
Белшина
11
Тимофей Мартынов
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
54
Никита Паценко
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
19
Никита Соколовский
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
11
Тимофей Мартынов
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
19
Никита Соколовский
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Минск - Белшина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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