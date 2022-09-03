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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Белшина
Витебск - Белшина: обзор матча 03 сентября 2022
Витебск
03.09.2022, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Белшина
13'
Е. Краснов
33'
Р. Теверов
15'
И. Кухарчик
66'
Д. Гомза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Белшина
Желтая карточка
С. Волков
90'
+1
Замена
З. Червяков
️️️️
М. Жумабеков
71'
Желтая карточка
Д. Гущенко
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Гомза
Замена
А. Сакович
️️️️
Е. Краснов
65'
ГОЛ! 2:1!
Р. Теверов
33'
15'
ГОЛ! 1:1!
И. Кухарчик
ГОЛ! 1:0!
Е. Краснов
Пас отдал
Р. Теверов
13'
10'
Желтая карточка
И. Чесноков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
20
Евгений Краснов
ЦП
88
Aram Kocharyan
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
77
Муса Иса
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-2-4-1
77
Гущенко
6
Сезар
3
Баранок
20
Веретило
10
Жумабеков
4
Скитов
22
Скибский
88
5
Волков
20
Краснов
9
Теверов
4-2-1-1-2
1
Денисенко
19
Соколовский
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
8
Велисевич
77
Иса
8
Кухарчик
17
Чесноков
6
Родионов
27
Гомза
20
Краснов
6
Сакович
6
Сакович
20
Краснов
10
Жумабеков
14
Червяков
14
Червяков
10
Жумабеков
Остались в запасе
Витебск
Белшина
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Витебск - Белшина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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