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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Белшина
СКА-1938 - Белшина: обзор матча 19 октября 2022
СКА-1938
19.10.2022, среда, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Белшина
39'
Б. Абдихоликов
46'
Б. Абдихоликов
85'
И. Грищенко
36'
Д. Гомза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Белшина
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Р. Папарига
88'
ГОЛ! 3:1!
И. Грищенко
85'
85'
Замена
️️️️
А. Александрович
84'
Желтая карточка
А. Александрович
77'
Желтая карточка
Д. Гомза
Желтая карточка
А. Макавчик
76'
72'
Замена
Д. Велисевич
️️️️
М. Иса
67'
Замена
А. Александрович
️️️️
Д. Вашкевич
65'
Желтая карточка
И. Чесноков
59'
Замена
Н. Соколовский
️️️️
А. Слабашевич
Желтая карточка
А. Свирепа
50'
ГОЛ! 2:1!
Б. Абдихоликов
46'
Желтая карточка
И. Грищенко
45'
Замена
И. Грищенко
️️️️
О. Плиев
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Абдихоликов
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомза
Желтая карточка
П. Пашевич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
18
Олег Плиев
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Белшина
1
Иван Санько
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Макавчик
24
Макушинский
55
Лаврик
14
Пашевич
14
Лукашевич
19
Силинский
7
Свирепа
18
Плиев
2
Рылач
45
Абдихоликов
10
Папарига
3-1-2-1-3
1
Денисенко
23
Соланович
30
Трояков
21
Слабашевич
77
Иса
8
Кухарчик
7
Колядко
17
Чесноков
6
Родионов
15
Вашкевич
27
Гомза
10
Папарига
18
Омельянчук
18
Омельянчук
10
Папарига
18
Плиев
9
Грищенко
9
Грищенко
18
Плиев
21
Слабашевич
19
Соколовский
19
Соколовский
21
Слабашевич
77
Иса
8
Велисевич
8
Велисевич
77
Иса
15
Вашкевич
17
Александрович
17
Александрович
15
Вашкевич
Остались в запасе
СКА-1938
Белшина
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
1
Иван Санько
ВР
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
22
Дмитрий Денисенко
АП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча СКА-1938 - Белшина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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