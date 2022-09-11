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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Торпедо-БелАЗ
Белшина - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 11 сентября 2022
Белшина
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо-БелАЗ
8'
И. Чесноков
17'
А. Ковалев
38'
А. Ковалев
82'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Ковалев
84'
Желтая карточка
А. Ковалев
83'
Замена
А. Хачатурян
️️️️
А. Макаров
82'
ГОЛ! 1:3!
В. Горбачик
Пас отдал
Е. Шевченко
Желтая карточка
И. Чесноков
79'
69'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Е. Мычелкин
62'
Желтая карточка
И. Бурко
58'
Желтая карточка
А. Макаров
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Ковалев
33'
Желтая карточка
А. Залеский
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
И. Чесноков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Артур Слабашевич
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
77
Муса Иса
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Белшина
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
20
Липе Велозо
АП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Денисенко
21
Слабашевич
30
Трояков
3
Зинович
23
Соланович
8
Велисевич
77
Иса
8
Кухарчик
17
Чесноков
27
Гомза
6
Родионов
3-4-1-2
24
Забродский
19
Устинов
5
Бурко
13
Залеский
11
Мычелкин
21
Макаров
6
Премудров
27
Березкин
17
Ковалев
33
Горбачик
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Антилевский
11
Антилевский
11
Мычелкин
17
Ковалев
12
Иванов
12
Иванов
17
Ковалев
21
Макаров
35
Хачатурян
35
Хачатурян
21
Макаров
Остались в запасе
Белшина
Торпедо-БелАЗ
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
20
Липе Велозо
АП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
20
Липе Велозо
АП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Белшина - Торпедо-БелАЗ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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