Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Колпачук - статистика

Завершил карьеру
9 октября 1990 (35)
#59 | Защитник
184 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
10
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
1 : 1
07.12.2024
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 0
24.11.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 0
09.11.2024
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
0 : 3
01.11.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.10.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
70'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
3 : 6
15.09.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
3 : 0
16.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 2
10.08.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
65'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
3 : 2
04.08.2024
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 0
04.07.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
23' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
3 : 1
22.06.2024
Динамо-Брест
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
15.06.2024
Днепр
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
2 : 0
01.06.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 1
24.05.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 59'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2024
Гомель
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 2
04.05.2024
Динамо-Брест
85' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+