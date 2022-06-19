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    Илья Колпачук - статистика

    #59 | Защитник
    Имя Илья
    Фамилия Колпачук
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 1990 (32 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 16 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 61' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    06.11.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    15.10.2022 1' -57' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    37'
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    83'
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    13.08.2022 1' -73' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    26.06.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    45'
    19.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    28.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    14.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    01.05.2022 65' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Арсенал (Дзержинск)
    23.04.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    17.04.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    19.03.2022 12' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    45'
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