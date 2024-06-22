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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ - Динамо-Брест: обзор матча 22 июня 2024
БАТЭ
22.06.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
17'
О. Никифоренко
23'
О. Никифоренко
26'
А. Ануфриев
67'
Г. Барковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Динамо-Брест
Желтая карточка
О. Никифоренко
81'
81'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
В. Лях
81'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Бурак
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Ануфриев
73'
67'
ГОЛ! 3:1!
Г. Барковский
63'
Желтая карточка
М. Касараб
60'
Замена
Е. Храленков
️️️️
И. Колпачук
60'
Замена
А. Оладойе
️️️️
М. Дзиов
ГОЛ! 3:0!
А. Ануфриев
26'
ГОЛ! 2:0!
О. Никифоренко
Пас отдал
И. Алексиевич
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Никифоренко
Пас отдал
П. Пашевич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
17
Кирилл Черноок
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Динамо-Брест
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4-1-2-3
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
82
Никифоренко
17
Черноок
8
Ануфриев
3-3-1-2-1
16
Козакевич
59
Колпачук
33
Рахманов
88
Дзиов
15
Касараб
7
Свирепа
23
Лях
62
Гордейчук
24
Корцов
42
Бурак
11
Барковский
8
Ануфриев
11
Панюков
11
Панюков
8
Ануфриев
59
Колпачук
6
Храленков
6
Храленков
59
Колпачук
88
Дзиов
4
Оладойе
4
Оладойе
88
Дзиов
42
Бурак
15
Кисляк
15
Кисляк
42
Бурак
23
Лях
15
Орешкевич
15
Орешкевич
23
Лях
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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