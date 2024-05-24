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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 24 мая 2024
Динамо-Брест
24.05.2024, пятница, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
52'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
90'
+2
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
90'
+1
Желтая карточка
М. Мякиш
90'
Желтая карточка
В. Побудей
88'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шукуров
Замена
Д. Лопаго
️️️️
С. Кисляк
83'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
В. Лях
83'
Замена
А. Турич
️️️️
А. Свирепа
78'
Желтая карточка
В. Лях
69'
66'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
66'
Замена
А. Кобет
️️️️
М. Скавыш
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
И. Колпачук
59'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Е. Корцов
58'
Желтая карточка
Е. Корцов
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
Д. Левицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-4-2-1
16
Козакевич
88
Дзиов
33
Рахманов
59
Колпачук
23
Лях
15
Кисляк
7
Свирепа
15
Касараб
42
Бурак
24
Корцов
11
Барковский
3-2-1-3-1
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
11
Левицкий
6
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
23
Лях
21
Ковалевич
21
Ковалевич
23
Лях
7
Свирепа
23
Турич
23
Турич
7
Свирепа
24
Корцов
62
Гордейчук
62
Гордейчук
24
Корцов
59
Колпачук
15
Орешкевич
15
Орешкевич
59
Колпачук
15
Кисляк
31
Лопаго
31
Лопаго
15
Кисляк
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
Ксенофонтов
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
15
Скавыш
9
Кобет
9
Кобет
15
Скавыш
10
Шукуров
25
Василевич
25
Василевич
10
Шукуров
Остались в запасе
Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
Главный тренер
Александр Бразевич
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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1 : 0
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