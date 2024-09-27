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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо-Брест
Гомель - Динамо-Брест: обзор матча 27 сентября 2024
Гомель
27.09.2024, пятница, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-Брест
83'
А. Антилевский
90+3'
Е. Трояков
5'
Г. Барковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Динамо-Брест
ГОЛ! 2:1!
Е. Трояков
90'
+3
Замена
К. Ермакович
️️️️
В. Яцкевич
86'
86'
Замена
И. Черняк
️️️️
М. Гордейчук
86'
Замена
М. Касараб
️️️️
А. Вакулич
ГОЛ! 1:1!
А. Антилевский
Пас отдал
А. Рылач
83'
73'
Замена
Д. Тве
️️️️
Г. Барковский
70'
Желтая карточка
И. Колпачук
63'
Желтая карточка
А. Рахманов
Замена
А. Антилевский
️️️️
И. Заяц
46'
Желтая карточка
В. Яцкевич
38'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барковский
Пас отдал
В. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
25
Фернандо Нето
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Клещук
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
15
Яцкевич
25
Нето
42
Абдуллахи
37
Давискиба
2
Рылач
11
Эффаге
4-2-3-1
16
Козакевич
33
Рахманов
59
Колпачук
87
23
Лях
4
Оладойе
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
21
Ковалевич
11
Барковский
16
Заяц
11
Антилевский
11
Антилевский
16
Заяц
15
Яцкевич
8
Ермакович
8
Ермакович
15
Яцкевич
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
11
Барковский
2
Тве
2
Тве
11
Барковский
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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