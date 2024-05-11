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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Гомель
Динамо-Брест - Гомель: обзор матча 11 мая 2024
Динамо-Брест
11.05.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
29'
Е. Корцов
70'
Р. Жуниор Эффаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Гомель
Желтая карточка
А. Свирепа
90'
+3
Замена
И. Колпачук
️️️️
Я. Орешкевич
87'
Замена
Д. Лопаго
️️️️
Е. Корцов
77'
Замена
Н. Бурак
️️️️
Э. Олехнович
71'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Гордейчук
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Жуниор Эффаге
59'
Замена
И. Грищенко
️️️️
А. Нурымбет
46'
Замена
Д. Козловский
️️️️
Е. Барсуков
46'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Т. Пухов
ГОЛ! 1:0!
Е. Корцов
Пас отдал
Г. Барковский
29'
3'
Желтая карточка
Е. Барсуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
23
Абинур Нурымбет
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
11
Егор Мычелкин
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Козакевич
23
Лях
88
Дзиов
15
Касараб
33
Рахманов
7
Свирепа
23
Олехнович
62
Гордейчук
15
Орешкевич
24
Корцов
11
Барковский
4-1-3-2
44
Клещук
15
Яцкевич
16
Заяц
4
Ращеня
91
Назаренко
54
Акын
8
Барсуков
23
Нурымбет
7
Пухов
11
Эффаге
2
Рылач
15
Орешкевич
59
Колпачук
59
Колпачук
15
Орешкевич
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
23
Олехнович
42
Бурак
42
Бурак
23
Олехнович
24
Корцов
31
Лопаго
31
Лопаго
24
Корцов
8
Барсуков
15
Козловский
15
Козловский
8
Барсуков
23
Нурымбет
9
Грищенко
9
Грищенко
23
Нурымбет
7
Пухов
11
Антилевский
11
Антилевский
7
Пухов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Гомель
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Главный тренер
Александр Бразевич
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо-Брест - Гомель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
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