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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо-Брест
Неман - Динамо-Брест: обзор матча 01 июня 2024
Неман
01.06.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
11'
Г. Алыкулов
38'
Г. Алыкулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Динамо-Брест
84'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
С. Кисляк
Замена
П. Савицкий
️️️️
И. Кухарчик
82'
Замена
А. Легчилин
️️️️
Е. Зубович
82'
Замена
А. Якимов
️️️️
М. Козлов
72'
Замена
Л. Гвет
️️️️
Г. Алыкулов
64'
46'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
В. Лях
ГОЛ! 2:0!
Г. Алыкулов
Пас отдал
С. Карпович
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Алыкулов
Пас отдал
И. Садовничий
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
24
Егор Корцов
ПВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
15
Евдокимов
8
Кухарчик
11
Алыкулов
17
Зубович
4-2-3-1
16
Козакевич
15
Касараб
33
Рахманов
88
Дзиов
23
Лях
15
Кисляк
7
Свирепа
15
Орешкевич
24
Корцов
42
Бурак
11
Барковский
8
Кухарчик
88
Савицкий
88
Савицкий
8
Кухарчик
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
47
Козлов
24
Якимов
24
Якимов
47
Козлов
11
Алыкулов
80
Гвет
80
Гвет
11
Алыкулов
15
Кисляк
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Кисляк
23
Лях
62
Гордейчук
62
Гордейчук
23
Лях
Остались в запасе
Неман
Динамо-Брест
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
19
Алексей Дайнеко
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
19
Алексей Дайнеко
АП
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Неман - Динамо-Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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