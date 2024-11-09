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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - БАТЭ
Динамо-Брест - БАТЭ: обзор матча 09 ноября 2024
Динамо-Брест
09.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
88'
Е. Храленков
90+3'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - БАТЭ
Желтая карточка
Д. Ковалевич
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. Ковалевич
Пас отдал
Г. Барковский
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Е. Храленков
88'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Гордейчук
85'
Желтая карточка
Г. Барковский
78'
Желтая карточка
А. Свирепа
73'
Замена
М. Касараб
️️️️
И. Черняк
54'
Желтая карточка
И. Черняк
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Козакевич
23
Лях
88
33
Рахманов
6
Храленков
7
Свирепа
62
Гордейчук
23
Олехнович
24
Корцов
22
Черняк
11
Барковский
4-3-2-1
23
Игнатьев
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
14
Жимо
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
19
Омиртаев
22
Черняк
15
Касараб
15
Касараб
22
Черняк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Динамо-Брест
БАТЭ
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо-Брест - БАТЭ
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
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