Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маттеус - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1994 (32), Рио-де-Жанейро
#27 | Полузащитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
32
5
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
1' - 89'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
2 : 0
12.05.2024
Фаренсе
1' - 70'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
3 : 2
05.05.2024
Эшторил
1' - 81'
45'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
0 : 3
29.04.2024
Фаренсе
68' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
13.04.2024
Фаренсе
61' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
80' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
2 : 1
30.03.2024
Фаренсе
1' - 57'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
1 : 1
16.03.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Визела
2 : 1
09.03.2024
Фаренсе
61' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Фаренсе
0 : 1
24.02.2024
Морейренcе
1' - 34'
34'
Португалия. Примейра, 22 тур
Брага
2 : 1
18.02.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
1 : 1
10.02.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
1' - 89'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 3
28.01.2024
Порту
1' - 88'
34'
34'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
1 : 3
20.01.2024
Фаренсе
1' - 69'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
1 : 0
06.01.2024
Жил Висенте
1' - 63'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
4 : 0
30.12.2023
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 0
15.12.2023
Эштрела
1' - 75'
8'
Португалия. Примейра, 13 тур
Бенфика
1 : 1
08.12.2023
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 2
02.12.2023
Витория Гимараеш
1' - 41'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
1' - 75'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
2 : 0
06.11.2023
Арука
1' - 64'
31'
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
3 : 4
29.10.2023
Фаренсе
1' - 80'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
0 : 0
07.10.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Фаренсе
2 : 3
30.09.2023
Спортинг
1' - 90'
37, 55'
63'
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
1 : 0
23.09.2023
Фаренсе
1' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 5 тур
Фаренсе
3 : 1
16.09.2023
Брага
1' - 81'
58'
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
02.09.2023
Фаренсе
1' - 84'
24'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
1' - 65'
49'
Португалия. Примейра, 2 тур
Порту
2 : 1
20.08.2023
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
0 : 3
12.08.2023
Каза Пиа
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Аршавин высказался о статусе Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
1
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
5
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
4
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
6
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+