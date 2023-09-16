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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Брага
Фаренсе - Брага: обзор матча 16 сентября 2023
Фаренсе
16.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 5 тур
3 : 1
Завершен
Брага
31'
Б. Дуарте
44'
Р. Кошта
56'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Брага
90'
+4
Желтая карточка
А. Мусрати
Желтая карточка
А. Жорже
90'
86'
Желтая карточка
Р. Саласар
83'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Маттеус
81'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Дуарте
76'
76'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Брума
75'
Замена
Пицци
️️️️
А. Джало
Замена
М. Матиас
️️️️
Р. Кошта
72'
Желтая карточка
Р. Кошта
71'
67'
Замена
А. Марин
️️️️
В. Гомес
Желтая карточка
T.
62'
56'
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
Пас отдал
А. Джало
51'
Желтая карточка
А. Руис
Пенальти не реализован!
Р. Кошта
51'
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Ж. Моутинью
46'
Замена
Р. Саласар
️️️️
К. Борха
ГОЛ! 2:0!
Р. Кошта
44'
Желтая карточка
Г. Силва
37'
37'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Б. Дуарте
Пас отдал
Ф. Исидоро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Пастор
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
12
Talys
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
3-2-5
4
Жорже
2
Пастор
37
Силва
27
Маттеус
29
Фалькао
31
19
Дуарте
19
Кошта
14
Исидоро
33
Велью
4-2-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
15
Оливейра
26
Борха
73
Мусрати
8
Моутинью
77
Брума
21
Орта
25
Джало
24
Банза
27
Маттеус
80
80
27
Маттеус
Беллуми
10
10
Беллуми
19
Кошта
77
Матиас
77
Матиас
19
Кошта
19
Дуарте
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Дуарте
2
Гомес
3
Марин
3
Марин
2
Гомес
26
Борха
17
Саласар
17
Саласар
26
Борха
25
Джало
21
Пицци
21
Пицци
25
Джало
77
Брума
9
Лопеш
9
Лопеш
77
Брума
8
Моутинью
9
Руис
9
Руис
8
Моутинью
Остались в запасе
Фаренсе
Брага
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
12
Talys
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Фаренсе - Брага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
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