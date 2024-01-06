Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Жил Висенте
Фаренсе - Жил Висенте: обзор матча 06 января 2024
Фаренсе
06.01.2024, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
90+1'
V. Gonçalves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Жил Висенте
90'
+3
Замена
Х. Кастильо
️️️️
М. Нету
ГОЛ! 1:0!
V. Gonçalves
90'
+1
Замена
F. Cáseres
️️️️
Б. Дуарте
89'
Желтая карточка
T.
85'
Желтая карточка
К. Фалькао
83'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Беллуми
76'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Ф. Исидоро
76'
72'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Коррея
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Маттеус
63'
Замена
E. Baldé
️️️️
М. Матиас
63'
59'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
М. Домингес
50'
Желтая карточка
М. Домингес
44'
Желтая карточка
З. Карлуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
14
Фабрисио Исидоро
(К)
ЦП
27
Маттеус
ЦП
10
Беллуми
ПВ
77
Марко Матиас
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
8
Максим Домингес
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
20
Cristian Ponde
ЦФ
12
Talys
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
6
Хесус Кастильо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
3-1-2-1-4
2
Дельгадо
37
Силва
22
Мускат
29
Фалькао
14
Исидоро
27
Маттеус
10
Беллуми
77
Матиас
19
Дуарте
31
33
Велью
4-1-1-1-3
42
Эндрю
55
Перейра
26
Фернандеш
5
2
Зе Карлуш
24
Гбане
16
Нету
8
Домингес
20
Коррея
77
Мурило
9
Батурина
19
Дуарте
23
23
19
Дуарте
27
Маттеус
80
80
27
Маттеус
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
10
Беллуми
19
Кошта
19
Кошта
10
Беллуми
77
Матиас
21
21
77
Матиас
16
Нету
6
Кастильо
6
Кастильо
16
Нету
8
Домингес
19
Фуджимото
19
Фуджимото
8
Домингес
20
Коррея
11
Марлон
11
Марлон
20
Коррея
Остались в запасе
Фаренсе
Жил Висенте
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
12
Talys
ЦФ
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
12
Talys
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Фаренсе - Жил Висенте
2
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
0
Количество передач
369
424
Сейвы
6
5
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
2.27
1.19
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Jose Bessa, Portugal
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
Новости команд
Все
Фаренсе
Жил Висенте
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+